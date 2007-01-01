Жителей Обнинска ждут проблемы с водой

С 8 по 11 августа будет отключен Северный водовод, сообщили в филиале РИР.

В этот период по отдельным адресам на верхних этажах зданий в часы пикового водоразбора может наблюдаться сниженное давление холодной воды.

Отключение водовода связано с работами по замене задвижки в месте подключения Северного водовода к кольцевому.

- Эти работы необходимы по двум причинам: во-первых, для продолжения реконструкции Северного водовода, во-вторых – для увеличения надежности водоснабжения северных районов города, - пояснили коммунальщики.