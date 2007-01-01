+21...+22 °С
Обнинск

Бывший замдиректора образовательного учреждения в Обнинске получил условный срок за незаконную сдачу помещений в аренду

Дарья Джуманова
07.08, 15:41
0 236
38-летний мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре регионе 7 августа.

Будучи зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, он самовольно сдал в аренду помещения образовательного учреждения, хотя не имел на это права. Деньги — 130 тысяч рублей — поступили на его личный счет, а не в городскую казну.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также ему запрещено занимать руководящие должности в государственных структурах в течение этого же периода.

