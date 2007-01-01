Улицы Обнинска перекроют 9 августа

Ограничения введут на время празднования Дня физкультурника, сообщили в администрации города.

С 9:50 до 10:20 нельзя будет проехать по проспекту Ленина от спорткомплекса «Олимп» до стадиона «Труд». Во время пробега движение транспорта будут останавливать сотрудники ГАИ, затем возобновлять сразу после пробега замыкающих спортсменов

С 19:00 до 19:45 закроют участок от площади у Дома учёных по маршруту: пр. Ленина, ул. Борисоглебская, ул. Славского, бульвар Антоненко, ул. Гагарина, пр. Маркса с завершением на месте старта. Во время велопробега движение транспорта будут останавливать сотрудники ГАИ, затем возобновлять сразу после проезда замыкающих участников, сообщили в администрации города.