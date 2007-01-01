В Обнинске закрасили граффити

О результатах рейдов в среду, 6 августа, рассказал и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

На этой неделе специалисты Комитета потребительского рынка и связи проверили магазины, рестораны и кафе, расположенные на проспекте Ленина в районе домов 101 - 132.

- По результатам предыдущих рейдов на этих территориях были выявлены нарушения, которые затем собственники зданий устранили: привели в порядок фасады, витрины, входные группы, прилегающие территории, места парковок и контейнерные площадки, - пояснил Лежнин. - Например, у магазинов на пр. Ленина, 103, 119а, 120 на фасадах закрашены граффити.

Работа по проверке соблюдения правил благоустройства обещают продолжать.