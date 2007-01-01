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Обнинск

Жительницу Москвы ошибочно «похоронили» в Обнинске

Дарья Джуманова
06.08, 15:11
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6 августа прокуратура Калужской области сообщила о случае ошибочного признания 71-летней москвички умершей.

Как выяснилось, ошибка произошла из-за неверного опознания тела, обнаруженного в наукограде. Правоохранительные органы идентифицировали погибшую как московскую пенсионерку, после чего в ЗАГСе появилась запись о её смерти. Из-за этого женщина лишилась всех гражданских прав.

Прокуратура подала иск в суд с требованием аннулировать ошибочную запись. Суд удовлетворил требования, и теперь юридический статус пенсионерки полностью восстановлен. 

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