Обнинские волейболисты добились первых побед в Анапе

В Анапе стартовало первенство России по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет. Сборные Калужской области показывают уверенный старт в соревнованиях.

В женском турнире за регион выступают спортсменки волейбольного клуба «Обнинск» Екатерина Федотова и Серафима Медведева. Они успешно обыграли команды из Ставропольского края и Республики Татарстан, заняв лидирующую позицию в своей группе.

В мужском турнире Калужскую область представляют воспитанники спортивной школы олимпийского резерва под руководством Александра Савина — Егор Шеренков и Родион Табаков. На групповом этапе они одержали одну победу, но также потерпели поражение в одном из матчей.

Команды продолжают борьбу за выход в следующие этапы соревнований.