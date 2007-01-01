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Обнинск

В Обнинске автобусы продолжат ездить по улице Толстого

Дмитрий Ивьев
06.08, 10:24
0 306
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Ремонт дорожного полотна не повлияет на расписание маршрутов №6 и №8.

- Вопрос организации работ на улице Толстого обсуждался с представителями городского хозяйства и подрядной организации в рамках выезда на место, - рассказали в среду, 6 августа, в «Обнинском городском транспорте». - Ремонтировать дорогу будут преимущественно в ночное время. Такое решение принято, чтобы не перекрывать проезд к предприятиям днем — ни частному транспорту, ни автобусам.

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