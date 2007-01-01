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Обнинск

Обнинский «Квант» вылетел из Кубка России, пропустив от блогера

Дмитрий Ивьев
06.08, 09:21
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Наша команда завершила выступление на стадии 1/256 финала.

Во вторник, 5 августа, в Красногорске «Квант» проиграл «Амкалу» со счетом 1:3.

Игру транслировали по федеральному «Матч ТВ». И уже на седьмой минуте страна увидела, как в ворота «Кванта» забил гол блогер с 8 миллионами подписчиков Парадеевич.

Напомним, перед игрой «Амкал» устроил шумиху с набором в состав блогеров, которые ранее никогда не играли на профессиональном уровне.

Потом «Квант» пропустил еще один мяч, забил гол перед перерывом, но во втором тайме не сумел отыграться. Третий гол «Амкал» забил в концовке в пустые ворота, когда обнинский вратарь пошел в штрафную соперника.

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