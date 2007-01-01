В Обнинске идет капремонт школы №10

Что там сейчас происходит, во вторник, 5 августа, рассказал и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

- Специалисты полностью выполнили работы на третьем этаже, – отметил он. - Отремонтировали полы и потолки на втором этаже, сейчас занимаются покраской стен. В пищеблоке завершили облицовку стен плиткой в зоне приготовления пищи, в конце недели там начнут устанавливать новое оборудование и монтировать электрику. Продолжается благоустройство прилегающей территории. В ближайшие дни приступят к укладке плитки на крыльце.

По словам Лежнина, ремонт ведется в рамках региональной программы по нацпроекту «Молодежь и дети».