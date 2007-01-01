+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске идет капремонт школы №10
Обнинск

В Обнинске идет капремонт школы №10

Дмитрий Ивьев
05.08, 10:00
0 261
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Что там сейчас происходит, во вторник, 5 августа, рассказал и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

- Специалисты полностью выполнили работы на третьем этаже, – отметил он. - Отремонтировали полы и потолки на втором этаже, сейчас занимаются покраской стен. В пищеблоке завершили облицовку стен плиткой в зоне приготовления пищи, в конце недели там начнут устанавливать новое оборудование и монтировать электрику. Продолжается благоустройство прилегающей территории. В ближайшие дни приступят к укладке плитки на крыльце.

По словам Лежнина, ремонт ведется в рамках региональной программы по нацпроекту «Молодежь и дети».

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inp5akE1cjBuam9jSGExaUxUVlFvZkE9PSIsInZhbHVlIjoiMkJabkJVTU5TM2VXOTlXZzZ4MkNPQWpSOVA3YXF4T1VRNlBVaUY4dmxDR2wzM3dOa0tIYmw3T1VGR2VYcGYva2Y2QXVRMUtlUmNEdDVFdWFETmU3Y0gwY2N4a2J5QVNsanA3SU9qTjhVT1ZDUTd0amk4UkxRZXkzSHhOOUFhUkU2YU9uVjlpOS8vbldJY2FkN2VzaTNkNVZsTFhmaXVUU3VZTTJjZGZ6RzJCNStKa1Y5VVdYUTM4UU5idUJIT1BDWEoxTk01Y1dGOTRaMGU5YmZUbTZBWWcrQVFmMFNlZW9keHFBZDBnZFBXbUdPd08xNTlvOFBRQVJCUitiRHljZzlUZlBSMzByNTFRWUdyaVlzQVJ4Y0UyeGZIV25oS2pyYzhFdnJLUUNpUVlDTlRaRVo5aEg4QlZYVDdBU25YcStQNTI3eTdBS01mSTloRFR4ZExkRDJrK21KM09HVzZSUmhvbXhIZ1NMMWt2UHFaMEo4NmVQQnlSdnZtRGNUL0creFVtZW5vYXl4MkhvSFA4SkozdVRYbXNZUE56SW10MWZXYWg4ZFUwY1h2L1NNQlkxUXBuSU00K0FxMU9PYXFoTCIsIm1hYyI6IjZmNDg3MzJhOTBiNmU1NzFmMjQzOTRiN2QyMzVjYWFmODk2ZjU4ZmQ2NjYxMjE1OTAyYzFhZjgzNjQ2NjRmNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFhcWRrWm11TytGU3lDZHl5MjVEcnc9PSIsInZhbHVlIjoiODNDalpjNExwSFd1VnBtZWxoQVdhL2VMZkY2djU3Y2JZSzBxdEcycHVJVDEyUXVaajloSnhucTVjSVNLc3ZIVk12QURBOXZsSkNMUk5KSmVuNjdtL0hWdmV2ODBUVnhSSDIrVW9USXpmRGNvMlJKOTM5M1VKTmdFSlNXVG82eHBROWc2THByWGp2UHRxWWVCbjJNYVUrMDFxaTBlajJJQWlNQ1hCSWpxeUR3ZDhYWksyYU1GamIrRnJxeFM2M1JxNEpldWM5cVpGM3pYbExCQ0dwQTBUN3JsemxNSFNCTG5lU3VEdkJTV2xFT1EwbE9MTUJMd0IrV1VYSjZteDRGMXA4SXg1Qm9xais1WXE0eFJmOG1oUmo3YnlSRldOWmxsL05rcWVMajljUGxhVHVmcUlpTEp3Z0w2MmFVMklRT1VETzZ6eDdnWDFnTThCWnBuUy9NSTNUNXFVdThUejlBMitrSE9vUGp0NURZLzFaam5mbVQ5YlMrNmg3M1Fkc3Q3MUpvQTF3a3lQYmlISnRDZWFLUWdhR0J3MDhKSFpBbGRJNTM4SlBtci9mYytQVy8xV1BrSlRqcEplNzJyNkVHZy9tcFpEeWI0WHVKeHo4N2E0cDgxc3IvQ1NhV3JLWm5FeUI4QWM3RG1OK05BTzJ0TzZXanFDNlE3YjFTeWdwSXdVcXY4VTJJbHkvNDkybDl4QlFoSkYzTzBNMHBLTWhyMUhiZDlpZWw0VTlxUEQ4RTBNRmdaM054RUI4SnNXRFZPRnBNdTFHY1NJbFNwZXJXSHBYZXo0WDRkMHI1ZjczTng3TGl0a29kK2twbEE5Y3FraDY1MEFMc2FkNTRNUVVrSiIsIm1hYyI6ImY3NzRmOGEyM2RiNmUwNmMzMDIzOTM3M2FiOGNhM2I5ZDMwMjg4NWQ2YTU5ODQ2MmNkZTcwODBlYzc2YTY5ODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+