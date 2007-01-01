Алина Гайфутдинова из Обнинска выиграла «серебро» чемпионата мира
В Сингапуре завершился чемпионат мира по водным видам спорта.
В соревнованиях пловцов участвовали воспитанники обнинской спортшколы «Олимп» Дмитрий Савенко и Алина Гайфутдинова.
Алина выступала в предварительных заплывах в эстафетном плавании 4x100 метров. Российская команда заняла второе место в финале. Таким образом, Гайфутдинова завоевала серебряную медаль на масштабных соревнованиях.
Трансляцию чемпионата на «Матч ТВ» комментировал обнинский пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Сергей Фесиков.