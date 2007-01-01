В Калужской области арестуют 16-летнего мигранта

Фото: СК по Калужской области.

Подростка подозревают в хулиганстве на территории города Белоусово жуковского района.

- 14 июня группа несовершеннолетних, в составе которой был шестнадцатилетний гражданин Таджикистана, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений подвергли избиению пятнадцатилетнего юношу, - пояснили 4 августа в управлении Следственного комитета по Калужской области.

На тот момент подозреваемый уже находился под следствием по делу о краже.

- Следствие ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - заявили следователи. - Роль остальных участников конфликта также устанавливается в ходе расследования. У членов семьи задержанного выявлены нарушения миграционного законодательства, они привлечены к административной ответственности. Решается вопрос об их выдворении за пределы Российской Федерации.