+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Калужской области арестуют 16-летнего мигранта
Обнинск

В Калужской области арестуют 16-летнего мигранта

Дмитрий Ивьев
04.08, 14:40
0 1211
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Подростка подозревают в хулиганстве на территории города Белоусово жуковского района.

- 14 июня группа несовершеннолетних, в составе которой был шестнадцатилетний гражданин Таджикистана, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений подвергли избиению пятнадцатилетнего юношу, - пояснили 4 августа в управлении Следственного комитета по Калужской области.

На тот момент подозреваемый уже находился под следствием по делу о краже.

- Следствие ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - заявили следователи. - Роль остальных участников конфликта также устанавливается в ходе расследования. У членов семьи задержанного выявлены нарушения миграционного законодательства, они привлечены к административной ответственности. Решается вопрос об их выдворении за пределы Российской Федерации.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
0%
17%
83%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRSYkE0MWpsZG1rTEMySmNUeUpCMnc9PSIsInZhbHVlIjoiVEoxWUJGSXYyUzBCL1cxdE41QUpMQlFsWDVQK3pjd3pMalhuUGs5MVRKSlp5RkVqdGxjSlRTWWI1Tzlma2pNZUplVmdkNDNOTXhUVm9aZjVKdVZvaWMvYi9sY1RtclVENzFpWG13d1F3VXIyNlJ0WnZVeHRkOGdVelJuMERKQnhpSWhyUitva1NzY2k2Tkx4UTY3NWRKbWgrL1lMckQ3dTlOSnZaS3dJUkxwZEVhMlZ0bkhTWkxnZkQ0cnRkWkg2UmVrK0ljQXZvbUJvZnNUZ1Bwc3lkYmRUd1pGdTNETXg1VTdHblBzSHgydXBPaVJZRkd2VEdwTzBzczloUmNvVWpFVFRjQzl3M0xSWmhBQkJ5SzhxQkJZTWdMTHIvY2VmenBQUW1CNnNrbmdETE0rR29WQkluOFVlc0FPdE5rTXgweWhYY2h6a1REZlBtSVlTRDg5dGt6eWwybkRHNWN1dFZKNVk5S0RZRTRvS0xIMFpCMTVGRUo4WkZOdTlsQ3lEbGlRSmVJUzYyUjcvc05uRHpVeEVqUFU5WHNqY1BSc21Xem9lb2dtc2h0NmRtVXlBSzFFcGpQaldUeXgySEZrUCIsIm1hYyI6IjI5OWFjYzZiZjEzY2FiOGI4MzAyZThkZmFlM2U2OTQ3NjAxNjkxMzJmNGI0N2I3NmVmNDhkNzNjNGVkMGFmODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRjWnZmSzhDNjFTdzZnTStVMitGWUE9PSIsInZhbHVlIjoiTlA4OXB1WFNyakxJV2RoZDlLczFBMWJSdWlEMGdsMUE5UDlSdVFJR3Q1U2grTHk0UmdJSkxzTTUrR3BwdGxkalE2QUkxTnNkcUVhREZ6NjhFVXpwOFQ3TjgrUXlEUGRaZlpjc3R1bHFGc1ZKeXpkNE9LRXRPTDduRDhEOXN5NUpzU0dCY1VuSG05OUVuanlFRG5rWlkrMDB2YTRqcEJFZTB0TUFqU1dyUlgrV1NHd0R0d245SlJZYUJyQk1OWUtheG5qUEwrTWhnWEFzSWhSVkVqbTJRdTBiQ2xMMnlYWUZDcldITWFXUVhXamJyUmk5b3RIbW9oUjJ6VUtvQ3lqV2hFNmwybkF4Rm1ZdFZ2SmV1Nk9wWVpxeWRRZkNnNGZoSFBlMjlvY1NDcThMRFYrNnFZYjh0dUdRbTEzN3B1d0tNWlR0SjlYbnk4NTFMQUZKQW1EQ3lvK1lSZHVrdnMzTC92aHQzbm55bE5zVkd4bnM1VmR3K1dXK0R0TG00bGVuR2tOcEs0MWdvTDNBU0dJN3YrK0xEZFJBcVRhbFZpUmh2Wkt1SWxOVi8zL2NNUVRxc1FJa2FjN3prRmRJcGJZYlUyOEV3dlBIamR6TE9seWg2TndRb1J1ZmlsWmw0QUEyU3NDNEd3WFN4ZU1ZWEF2MlphTldlc2s5U0Z0K1BzQ1l3V3k0NmlGVTltd0ZrSjJBRWtvUmNhNXhBTkUxYUhxN2VnSStXMUR5SFVzWk9sZnlUSGg3K3BYdEd3dGRPb01uRVl4QkZlZ04vQmFzcGY3dGNnNzNIQVBlMEkzOWhrQVZ0bFI5emtEbEZWUWRGc1JLeEh5RDg4TjhvdlFGeHVrayIsIm1hYyI6ImJlMTE4NjUxMTU4ZTU0ZDA3YWYwNjhhNWM0Y2IxNTcyY2IyYTM3ODExY2E4YmI4MjFkMTU2ZWQzNzM1YzZmN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+