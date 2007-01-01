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Московский школьник участвовал в праздновании Дня ВДВ в Калужской области

Как сообщил 2 августа информационный центр «Маяк», в Малоярославце состоялся торжественный митинг по случаю 95-летия Воздушно-десантных войск.
Ольга Володина
02.08, 14:45
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Фото: информационный центр «Маяк»
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Особое внимание на мероприятии уделили патриотическому проекту московского школьника Даниила Михайлова, посвященному жителям Малоярославецкого района.

Проект-призер всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия» рассказывает о боевом пути ветерана-десантника, добровольца СВО Виктора Костикова, который погиб в 2022 году. Глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов, выступая перед собравшимися, подчеркнул ценность таких исследовательских работ для патриотического воспитания молодежи и выразил поддержку дальнейшим инициативам Даниила.

В знак благодарности за теплый прием семья Михайловых вручила организаторам мероприятия памятные подарки, созданные своими руками, что стало трогательным завершением торжеств.

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