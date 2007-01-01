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Новость дня Обнинск

В Калужской области расширяют народные дружины после инцидента с участием мигрантов

После происшествия в Кривском с участием детей мигрантов местные власти совместно с жителями сформировали рабочую группу для предотвращения подобных ситуаций
Ольга Володина
02.08, 10:07
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Фото: Николай Калиничев
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Об этом сообщил в пятницу, 1 августа глава Боровского района Николай Калиничев. На первой встрече присутствовали глава администрации Эльдар Абасов, начальник районной полиции Сергей Кадуев и представители Русской общины. Участники обсудили ряд мер, включая усиление народных дружин и совместные рейды с полицией.

В числе первоочередных решений — организация «горячей линии» для сообщений о нарушениях миграционного законодательства, размещение контактов участкового в общественных местах, а также расширение сети видеонаблюдения. Особое внимание уделят освещению пешеходных зон и детских площадок. Николай Калиничев подчеркнул, что полиция продолжит регулярные рейды и контроль за соблюдением миграционных норм.

Отмечено, что жесткие меры губернатора Владислава Шапши уже привели к двукратному сокращению числа мигрантов в регионе. Жители Кривского могут присоединиться к народной дружине, обратившись в местную администрацию за подробной информацией

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