Житель Обнинска получил два года колонии за насилие в отношении полицейского

33-летний мужчина признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 1 августа.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля в кафе на проспекте Ленина. Между мужчиной и другими посетителями вспыхнул конфликт. Работники кафе вызвали Росгвардию, которая прибыла на место и обезвредила нарушителя. Когда один из полицейских попытался поднять наушники виновника, тот ударил его ногой в грудь.

Суд приговорил нарушителя к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.