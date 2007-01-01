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Обнинск

Житель Обнинска получил два года колонии за насилие в отношении полицейского

Дарья Джуманова
01.08, 15:33
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33-летний мужчина признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 1 августа.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля в кафе на проспекте Ленина. Между мужчиной и другими посетителями вспыхнул конфликт. Работники кафе вызвали Росгвардию, которая прибыла на место и обезвредила нарушителя. Когда один из полицейских попытался поднять наушники виновника, тот ударил его ногой в грудь.

Суд приговорил нарушителя к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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