Жители Обнинска жалуются на отмену рейсов автобуса №8

В пятницу, 1 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсети.

- Неоднократно обращались в отдел управления транспортом администрации Обнинска с просьбой решить вопрос с расписанием движения автобуса N 8. Каждый день отменяют рейс в 22:13 или в 22:32 от остановки «Хлебзавод» в сторону музыкальной школы. Иногда отменяют оба рейса. Т. е. после 22:00 после работы уехать этим маршрутом невозможно. Предприятие муниципальное, но почему они не реагируют на звонки администрации. Диспетчер всегда отвечает, что нет водителей. Почему по городу другие маршруты ходят до 1–2 ночи, а тот отменяют? Утром в 9:31 на остановке «Зайцевский овраг» автобус №8 очень часто идет с опозданием (иногда тоже просто нет) на 11–12 минут, приходим на работу с опозданием, за это штраф, - написала женщина.

В городской администрации подтвердили проблемы с выполнением рейсов и объяснили их дефицитом водителей. Для решения ситуации предпринимается ряд мер: обучение водителей, сотрудничество с Кадровым центром Обнинска, участие в ярмарках вакансий и повышение заработной платы. Утренние задержки связаны с пробками на Киевском шоссе.

Пока ситуация не решена, пассажирам маршрута №8 приходится искать альтернативные способы добраться до работы и домой.