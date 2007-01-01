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Обнинск

Обнинские волейболисты вышли в 1/4 финала этапа чемпионата России

Дмитрий Ивьев
01.08, 14:07
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Сахалин во второй раз становится площадкой для этапа открытого чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. В этом году соревнования проводятся на пляже «Вояж» в селе Охотское. 

За волейбольный клуб «Обнинск» выступают Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев. 1 августа они одержали уверенную победу над Михаилом Сиваком и Остапом Фирсовым из клуба «Дон» со счетом 2:0 (21:15, 21:10). 

В субботу обнинская пара начнет борьбу в плей-офф, стартуя с четвертьфинала. Игроки продолжают демонстрировать высокий уровень мастерства и стремятся к дальнейшим успехам на турнире.

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