Обнинские волейболисты вышли в 1/4 финала этапа чемпионата России

Сахалин во второй раз становится площадкой для этапа открытого чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. В этом году соревнования проводятся на пляже «Вояж» в селе Охотское.

За волейбольный клуб «Обнинск» выступают Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев. 1 августа они одержали уверенную победу над Михаилом Сиваком и Остапом Фирсовым из клуба «Дон» со счетом 2:0 (21:15, 21:10).

В субботу обнинская пара начнет борьбу в плей-офф, стартуя с четвертьфинала. Игроки продолжают демонстрировать высокий уровень мастерства и стремятся к дальнейшим успехам на турнире.