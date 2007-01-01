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Обнинск

В Обнинске пенсионерка отдала курьеру мошенников миллион рублей

Дмитрий Ивьев
01.08, 10:26
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Подозреваемого удалось задержать, сообщили в пятницу, 1 августа, в управлении МВД по Калужской области.

Преступники позвонили пожилой женщине и под различными предлогами убедили ее назвать свои паспортные данные и номер СНИЛС. После этого пенсионерке рассказали, что с ее счетов могут украсть деньги. Она сняла наличные в банке и отдала приехавшему курьеру.

Самого курьера удалось задержать. Мужчине 33 года, он приехал в Обнинск из Самарской области и решил таким способом подзаработать.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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