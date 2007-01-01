Выпускники обнинских школ набрали на ЕГЭ больше баллов, чем в среднем по России
В этом году 13 выпускников обнинских школ набрали максимальные 100 баллов по ЕГЭ. Выпускница Гимназии Полина Бородина получила 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и информатике, сообщили 1 августа в администрации города.
В целом средний балл по большинству предметов в Обнинске превышает средний балл по России:
- химия – 72,7 (по России – 58,15),
- профильная математика – 68,8 (по России – 62,63),
- физика – 68,8 (по России – 61,79),
- английский язык – 66,8 (по России – 64,1,
- русский язык – 66,1 (по России – 60,7,
- история – 64,8 (по России – 55,4,
- информатика – 64,7 (по России – 55,9),
- биология – 64,3 (по России – 54,5),
- обществознание – 61,4 (по России – 53,61),
- математика базовая – 4,3 (по России – 4,08).
Результат 90 баллов и выше – у 181 выпускника обнинских школ.