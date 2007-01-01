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Обнинск

Выпускники обнинских школ набрали на ЕГЭ больше баллов, чем в среднем по России

Дмитрий Ивьев
01.08, 09:17
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В этом году 13 выпускников обнинских школ набрали максимальные 100 баллов по ЕГЭ. Выпускница Гимназии Полина Бородина получила 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и информатике, сообщили 1 августа в администрации города.

В целом средний балл по большинству предметов в Обнинске превышает средний балл по России:

  • химия – 72,7 (по России – 58,15),
  • профильная математика – 68,8 (по России – 62,63),
  • физика – 68,8 (по России – 61,79),
  • английский язык – 66,8 (по России – 64,1,
  • русский язык – 66,1 (по России – 60,7,
  • история – 64,8 (по России – 55,4,
  • информатика – 64,7 (по России – 55,9),
  • биология – 64,3 (по России – 54,5),
  • обществознание – 61,4 (по России – 53,61),
  • математика базовая – 4,3 (по России – 4,08).

Результат 90 баллов и выше – у 181 выпускника обнинских школ.

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