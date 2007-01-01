В Обнинске бывшего главного бухгалтера приговорили к принудительным работам за хищение 300 тысяч рублей

50-летнюю местную жительницу признали виновной в крупной растрате с использованием служебного положения. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 31 июля.

С февраля по май 2017 года, работая главным бухгалтером в коммерческой фирме, она переводила себе и другим лицам, не связанным с компанией, зарплаты, премии и подотчетные деньги. Таким образом она похитила более 300 тысяч рублей.

Суд приговорил ее к двум годам принудительных работ.