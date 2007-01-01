В Обнинске вернут старые «двойку» и «тройку» на маршруты

Это планируется сделать до конца года, сообщил в четверг, 31 июля, и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

- Собраны мнения жителей и аналитика пассажиропотока, проведен анализ финансовых возможностей города, - пояснил чиновник. - Благодаря областной поддержке на данный момент мы готовимся к закупке четырех новых автобусов именно для возвращения старых круговых маршрутов №2 и 3.

Далее в планах ближе к концу года - закупка еще 10 новых автобусов под эти маршруты.