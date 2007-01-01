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Обнинск

Улицы Обнинска перекроют 9 августа

Дмитрий Ивьев
31.07, 15:28
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В субботу будет праздноваться День физкультурника. В Обнинске пройдут пробег «Дорога добра» и Атомный велопробег.

Из-за этого введут ограничения для транспорта, сообщили в администрации наукограда.

С 9:50 до 10:20 перекроют проспект Ленина от спорткомплекса «Олимп» до стадиона «Труд». Во время пробега движение транспорта будут останавливать сотрудники ГАИ, затем возобновлять сразу после пробега замыкающих спортсменов

С 19:00 до 19:45 закроют участок от площади у Дома учёных по маршруту: пр. Ленина, ул. Борисоглебская, ул. Славского, бульвар Антоненко, ул. Гагарина, пр. Маркса с завершением на месте старта. Во время велопробега движение транспорта будут останавливать сотрудники ГАИ, затем возобновлять сразу после проезда замыкающих участников.

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