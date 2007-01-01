В Обнинске уже месяц не могут починить лифт после грозы: пенсионеры вынуждены подниматься пешком

В четверг, 31 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в соцсети.

- У нас в городе Обнинске по улице пр. Ленина, 120 уже четвертую неделю не работает лифт после грозы! В нашем 9-этажном доме проживают пенсионеры, а также родители с детишками. На вопросы о починке лифтаконкретно не отвечает, к сожалению, никто! Ладно молодые, которым полезна лишний раз физнагрузка, но люди преклонного возраста с большим трудом преодолевают этажи! Может, вы сможете как-то взять на контроль этот момент?! Я знаю, что мы не одни такие, у кого в городе сломался лифт, но и на дворе 21 век, чтобы решить эти проблемы быстро, - написала Ксения.

В Госжилинспекции пояснили, что в лифте сгорели дорогостоящие платы, и пока обслуживающая организация не доставит новые детали, ремонт невозможен. Точные сроки восстановления работы лифта неизвестны.