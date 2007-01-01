В Обнинске верхний этаж дома на Менделеева начнут ремонтировать в августе

Подрядчик должен определиться после 5 августа, сообщили в администрации города.

Сейчас в доме №2/1 заканчивается ремонт кровли. Работы ведутся по программе Фонда капитального ремонта.

- Одновременно на контроле находится ремонт потолка в квартирах верхнего этажа после аварийной ситуации с перекрытием, которая произошла в конце мая, - пояснили в администрации. - Назначенный на 17 июля конкурс по выбору подрядчика, к сожалению, не состоялся из-за отсутствия претендентов. Приём заявок на следующий конкурс проводится до 5 августа.

Сразу после определения подрядчика будет проведена очередная встреча с жителями дома, на которой все заинтересованные стороны обсудят сроки начала работ и вывоза мебели из ремонтируемых квартир при необходимости. Вывоз мебели помогут организовать городские службы.

По договоренности с жителями, всем, у кого есть необходимость получить временное жильё из маневренного фонда на время ремонта, оно будет предоставлено.

Ремонт планируется на всём верхнем этаже дома по ул. Менделеева, 2/1 - это будет частичная или полная замена перекрытия. Точный объем ремонтных работ будет понятен после того, как подрядчик приступит к выполнению контракта.

- Работы будут выполнены в максимально оперативные сроки, - заявили в администрации.