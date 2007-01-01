Жительница Обнинска добивается ремонта дороги во дворе через социальные сети

Во вторник, 29 июля, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора в одной из соцсетей.

- Уважаемый Владислав Валерьевич, хочу пригласить Вас, Администрацию города Обнинск в один прекрасный двор, расположенный по адресу: улица Гагарина, 42/44, Белкинская, 41. Сперва приглашаю прокатиться по двору, а после замерить глубину ям. Прилагаю фото «ямочек». Диаметр колеса коляски 35 см. Второй год пошел, как меня завтраками кормят. С коляской пройти нереально — ребёнок от такой тряски может вылететь. Очень прошу хоть как-то повлиять на решение вопроса, - написала она.

В городской администрации ответили, что специалисты проведут ямочный ремонт на этом участке в летний период.