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Обнинск

В Обнинске дерево перегородило дорогу

Дмитрий Ивьев
30.07, 15:54
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Днем в среду, 30 июля, инцидент произошел на улице Королева.

- Автобусы №7 идут с опозданием, - сообщили в «Обнинском городском транспорте».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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