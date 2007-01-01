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Обнинск

В Боровске отключат электричество

Дмитрий Ивьев
30.07, 09:59
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Ремонтные работы пройдут в четверг, 31 июля, сообщили в администрации города.

С 14:00 до 18:00 электроэнергии не будет в домах по следующим улицам:

Ул. Некрасова,

Ул. Берникова,

пер. Речной.

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