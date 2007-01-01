+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске массово отметят День физкультурника
Обнинск

В Обнинске массово отметят День физкультурника

Дмитрий Ивьев
30.07, 11:26
0 367
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Праздник состоится 9 августа.

Этот день откроет легкоатлетический пробег «Дорога добра», который пройдёт по проспекту Ленина с поворотом на улицу Шацкого до стадиона «Труд».

Дистанцию «Дороги добра» можно преодолеть бегом, на велосипеде, на лыжероллерах или на самокате.

Сбор у спорткомплекса «Олимп» в 9:30, старт – в 10:00.

В 10:30 на стадионе «Труд» начнутся матчи любительской лиги футбола.

С 11:00 до 14:00 также на стадионе «Труд» любой желающий сможет сдать нормативы ГТО. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ГТО.

Завершится День физкультурника Атомным велопробегом, который стартует от Дома учёных в 17:30, сообщили в администрации города.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNEZ3MzVFJYbFBMVExPR2o2ZWhXalE9PSIsInZhbHVlIjoienFPd2swVWJncndqSzJxejZScGo0dmtLMkl1bVpwU3d4QWhTNzlxbEJON1ZiSlBwYmJtWU1Ebzg4UmVYSjFWWnUyNFd5cW0vaFpqOWJYckd6TW1Nb0wzVkFzM3RxaHVtbzN1NzJ6MHBFS3VDZWl1M1VrcWE3dVA5SGxqdFhTWW5laDdlZGJ2NVlaa2piYWYxRHFEYUhDWEdLSi9hRlBsS1grWTloNUxQQURJYmdPaUIyU01KOVQrRlJKWjh0S1phTHVCZjdJNWx5czZjU0JKUThJK29TOW1rTUNGYzlUdkhDYk5HN1EwY2FvN09LL3BmaVUvTng0R2tvQTg3Tm8vY0MxTU43K3ppSU11MkE4dndaWk1HRy9zY3A0d3ljZWpVWDNzaENudzhDMEU0ZlJhUkJxN3lHTlRnaUxIaTA4QVp3U0JXbzdwNHhnS043bkFScGlmQ2R1OGkvd0ZwRnh2dk1DVWJ0ZXNXMlFyZk56R056dEI1TVd1bHhTZW9WVXNsME50dVBHTjllOUpyTUhBVENtWHV2WXhhT1hHVE9RcFY1L2pFSW5ML09iMWhSSnE3dGV2aGFUMWVyWEFra2VYdiIsIm1hYyI6Ijk5MzRmMWYyZjc4ODVjNTFiNzliZjg1NGEwMjljY2UyYzA0MjM0Zjk5MWM3NzVmZmRiMWM2N2U4NDRkMzA2NzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJoWUcrYWtmSW1yRnJxSEl5Sm1DYnc9PSIsInZhbHVlIjoiSU0xK1lmV1RHKzRRaGJrRG15Y3B1a0VRTUhkcHNNd0U2ZFFuZVdIakxvM3ZvdW9QaWxwQXNJODVabVFqWWdUaG0yOVNIK01QTDhwYllRazcvYjY5NDNFV3hFN0VzdG54VFZTL210UitVOWJ5UUdKVXVqUVVIc3djempVYkpYbUJtRGhsa0VjaTllaVEvV0NFOVNYK3VFUTVreVVLVVp1N0NmRm5YcE9CNUF6UWliNHdkK2kxZVlJVUpVVHhueEp6SzhLQlJ1VWROdmpDRWFCU3I0YVh2VnV3aVcxenU3czVqQ2h1bEhsaXZzN0U2VnZra2o0S1VqbjZadTZYNDRsRVI2NVRPdGZJd25HOFZQL09nMDBhdkZHQ1dHZ3RaVXJraTVDMlhrRGsvaHczbmRYNkJRam9lUzRCbXB6ZHpWdlErM3NQdE5ndTBsY3MrbWlMQ2cxUUtUcHhUd2VPNHRmMnBleTBWeEMzMVNiYmloeFBQclVRZGhqMHY4T1lvUzhPTkk4NWpxVWttUlpJRzU5M0lTZ21VREF6UUFNT0lON3M3bXRzVEk0RnBCZElQY3grM0t6TkZvSld6b1V3S2c1MVd1cWZrU1pocjlkUzB5UzJ5cGJsekRFM1cwanc4QXdRWERnclZwZG9vMkt3VzRmOFdRMHo2QXFsUDIxTVVLTDl0bENXalh4M05zaHJDYmFHNWF6RFdBNFFlMWU3bm1JZ0ZDc05iaG8zK1ZiT2JEZ2pkWGFHdE1XWlVWaHlJbGNJYWhlMDg1Y1piY01oTEhTZ1FKS3cyekRWZzVyamZsbE03WStucHA0WStyOUViTVQwdWVNcU9jcTYzalN5VXFvYiIsIm1hYyI6ImZhN2NiYjMyYzEyNmVkN2Q5YTI3YTk0YTEzMjUwMzI5NWNmYWUxM2ZkOGVkZWZiNjU2MjJhNjlkMzgxNjdkNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+