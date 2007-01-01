В Обнинске массово отметят День физкультурника

Праздник состоится 9 августа.

Этот день откроет легкоатлетический пробег «Дорога добра», который пройдёт по проспекту Ленина с поворотом на улицу Шацкого до стадиона «Труд».

Дистанцию «Дороги добра» можно преодолеть бегом, на велосипеде, на лыжероллерах или на самокате.

Сбор у спорткомплекса «Олимп» в 9:30, старт – в 10:00.

В 10:30 на стадионе «Труд» начнутся матчи любительской лиги футбола.

С 11:00 до 14:00 также на стадионе «Труд» любой желающий сможет сдать нормативы ГТО. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ГТО.

Завершится День физкультурника Атомным велопробегом, который стартует от Дома учёных в 17:30, сообщили в администрации города.