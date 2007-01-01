Соревнования по мотокроссу в Обнинске снова перенесены

Межрегиональные соревнования по мотокроссу в Обнинске в очередной раз не состоятся в намеченные сроки. После того как старт был перенесен с 19 июля на 2 августа из-за дождей и гроз, организаторы приняли решение отложить мероприятие до сентября по техническим причинам.

Представители местного мотоклуба пояснили, что для успешного проведения соревнований требуется дополнительное время на подготовку. Окончательная дата проведения мотокросса будет объявлена позже.

В ожидании события в Обнинске любители этого вида спорта могут обратить внимание на предстоящий чемпионат России, который состоится в августе на обновленной трассе в Кондрово. Это станет отличной возможностью для всех поклонников мотоспорта.