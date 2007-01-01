Житель Обнинска пожаловался на состояние улицы Глазанова

Во вторник, 29 июля, мужчина оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Недавно вы говорили, что уборка будет происходить на еженедельной основе, по факту она не производится уже в течение месяца. Новая плитка на дорожках имеет локальное отхождение от основания, начинает зарастать травой. Непонятно, как производится окос данной улицы, а именно: где трактор достал, там и скосили, где нет, там трава по пояс. После последнего окоса так и не была убрана проезжая часть, все ливнёвки забиты скошенной травой. Полностью отсутствует разметка и разметка на пешеходных переходах, - написал он.

В администрации города сообщили, что замечание передано специалистам. Уборка на улице Глазанова будет проведена до конца недели. Также будет проведён осмотр качества выполнения строительных работ. В случае выявления замечаний, они будут переданы подрядчику для устранения в летний период.