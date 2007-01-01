Известные блогеры сыграют против обнинского «Кванта» в Кубке России
Соперником команды из Калужской области будет выступающий в медиалиге «Амкал».
Эта команда специально к старту нового сезона объявила о желании выпустить на игру Кубка экспериментальный состав с новичками, среди которых блогеры-миллионники.
В частности, в состав могут попасть Филипп Воронин, Антон Шастун, Дмитрий Позов, Prokop и другие.
Кроме того, одно место в заявке разыгрывают среди болельщиков.
Планируется, что игру «Амкала» и «Кванта» покажут по «Матч ТВ». Начало – 5 августа в 18:00.