Известные блогеры сыграют против обнинского «Кванта» в Кубке России

Соперником команды из Калужской области будет выступающий в медиалиге «Амкал».

Эта команда специально к старту нового сезона объявила о желании выпустить на игру Кубка экспериментальный состав с новичками, среди которых блогеры-миллионники.

В частности, в состав могут попасть Филипп Воронин, Антон Шастун, Дмитрий Позов, Prokop и другие.

Кроме того, одно место в заявке разыгрывают среди болельщиков.

Планируется, что игру «Амкала» и «Кванта» покажут по «Матч ТВ». Начало – 5 августа в 18:00.