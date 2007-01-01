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Обнинск

В Балабаново построят футбольный манеж

Дмитрий Ивьев
29.07, 14:22
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Он появится на улице Московской на месте стадиона в рамках государственно-частного партнёрства. Об этом 29 июля сообщили в администрации города.

- Жители микрорайона просят открыть многофункциональную площадку для физкультуры, но средства на это пока не предусмотрены. В перспективе возможно получение финансирования через инициативное бюджетирование, - пояснили в администрации. - Также обсуждены просьбы пенсионеров о скамейках и дорожках в зелёном уголке рядом с Центром физкультуры.

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