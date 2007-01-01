Пожар в Балабаново произошел на мясном рынке
На место происшествия днем во вторник, 29 июля, прибыли сотрудники МЧС.
Там работают пожарные расчёты из Боровска, Балабанова, Обнинска, сообщили в РИЦ Боровского района.
Глава администрации Балабаново Александр Козлов сообщил, что загоревшееся здание не относится к муниципальному рынку.
- На нашу территорию пожар не распространился. И надеемся, этого не произойдёт, - приводит слова Козлова РИЦ.
Причиной пожара предварительно называют короткое замыкание.