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Обнинск

Пожар в Балабаново произошел на мясном рынке

Дмитрий Ивьев
29.07, 12:23
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Фото: РИЦ Боровского района.
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На место происшествия днем во вторник, 29 июля, прибыли сотрудники МЧС.

Там работают пожарные расчёты из Боровска, Балабанова, Обнинска, сообщили в РИЦ Боровского района.

Глава администрации Балабаново Александр Козлов сообщил, что загоревшееся здание не относится к муниципальному рынку.

- На нашу территорию пожар не распространился. И надеемся, этого не произойдёт, - приводит слова Козлова РИЦ.

Причиной пожара предварительно называют короткое замыкание.

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