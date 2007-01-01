В Обнинске из-за ливня сломались автобусы

В понедельник, 28 июля, ситуацию прокомментировали в муниципальном транспортном предприятии.

Напомним, ливень накрыл город днем в субботу.

- Жители обращались с сообщениями о задержках в следовании автобусов, - рассказали в «Обнинском городском транспорте». - Они действительно были. Из-за подтопления части улиц было принято решение о приостановке движения транспортных средств, пока вода не сойдёт с дорожной части. Дело в том, что при попадании большого объема воды в двигатель и другие системы автобуса неизбежны поломки.

Несколько транспортных средств все же вышли из строя.

- Например, у СИМАЗа на фото водой залило воздушный фильтр. Ремонтно-техническая служба уже приступила к работе по восстановлению, однако, если потребуется закупка вышедших из строя деталей, – ремонт может затянуться, - рассказали в ОГТ.