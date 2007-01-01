Жительница Калужской области пожаловалась на стихийную свалку в лесу

В понедельник, 28 июля, Мария оставила жалобу под публикацией главы региона.

- Мной, во время прогулки по лесу в Боровском районе, вблизи СНТ «Межура-1», была обнаружена стихийная свалка мусора. Написала жалобу, получила ответ, что никто мусор убирать не будет! Помоги, пожалуйста, разобраться! – написала женщина.

В Министерстве природных ресурсов региона подтвердили, что проблема известна, но пояснили, что лесное законодательство не предусматривает финансирование ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда.

- Тем не менее, в этом году из средств областного бюджета выделены ресурсы на ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда 5-ти лесничеств, - сообщили в ведомстве.