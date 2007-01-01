+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жительница Калужской области пожаловалась на стихийную свалку в лесу
Обнинск

Жительница Калужской области пожаловалась на стихийную свалку в лесу

Дарья Джуманова
28.07, 16:02
0 453
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 28 июля, Мария оставила жалобу под публикацией главы региона.

- Мной, во время прогулки по лесу в Боровском районе, вблизи СНТ «Межура-1», была обнаружена стихийная свалка мусора. Написала жалобу, получила ответ, что никто мусор убирать не будет! Помоги, пожалуйста, разобраться! – написала женщина.

В Министерстве природных ресурсов региона подтвердили, что проблема известна, но пояснили, что лесное законодательство не предусматривает финансирование ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда.

- Тем не менее, в этом году из средств областного бюджета выделены ресурсы на ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда 5-ти лесничеств, - сообщили в ведомстве.

Новости по тегу
свалка
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVGckpjalNVWTNTVXpzSGV0NFQ1cnc9PSIsInZhbHVlIjoiVC93MHdpWUxlQ3VXTEpSRTcyZ0VQd044cVFndllPR3BkcmJVZkpNUWJUdGFJVUhwY21oaDdMMVp2ZExreGRyTjRmSVB3ZW8zRHpHWlRaOE1oNWdZc0c0Qk1BamxMOW1PUklZVTY1WG1za28vYSsrb1NaNXRtM3U2b3VwTEJvbG5NNkNSNUVVWWc1c1RyR0l5Uk5LVWErbHlvbFQ4UTdpTk9HaUswMWxmZVE0YWIxalM0SjRuelJwVDVLZVBvT1Z4Y2VrVWdLM0VoekFxSG9yQnk0TUZvTHhMYzV6UWs4ZEFGa1liajk0YWhqRXlPc0FaL3d6Q1pWS2tEWnA0ZW5CQWZMVlpVRU9tRFRXV2EyeWQrazhNQkJnY1UzNm1pN0NweHBERTdVWTZlQXZLbWp0WC91V1BSeFNqWUkzdmlwUkNiSFFPRExVRVpxVUF1c1lCVzdyWW5HZGs1Q3dMK3NYd2IrVWZWZ1FzeWlTN04raUNXb0R0dmVCTm9xRUlpOE1nbzdqZ1IrT2YwMkdSZlJpVis5dE1yeGphVmxMdHgzTmI4TXJ0VmVUbzFNdFNKZEJhVytkcHVaQjVYcHZQbTZnVCIsIm1hYyI6ImIzMGFjYTYwZjM4YjA2OTg5YWNiN2M5NzU5MTJmMTIwYjAyMDlhZTBkNTliYjEzMmI1ODkyOGMxMjQyZGJhMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlWWGZZNXBQZmtWNERpcTBLVit1bVE9PSIsInZhbHVlIjoienpHakFWcUs2MnhLV3JaU1F2ZVNaeTI5QTNMK0xVc2laVXVLSVpoQnZ2M2ZZR3NENmZrTXNmOHo5bVdzaWZEYkR0V2FDdGZ0aDExYU5jd2NQeFhHQkd4aFZ6aGMxRjR4eWJxZFlDUzNMbC91dng1VEdyZzlFVC9pTDZadmIxZ2FybkNKZjkzTTBZVGprMEIrbVBnNW1LalB3QkF1MzNWYVhvcGowaS9XQndSSSthK1FmYU8ySzJ4YnhlQUNrT3FsOUhnT25OdjhLOGFSd2VEbDJxSnExZU1JMXY0SUxvVlYzN3phRXBGeW9kS3BRaW9sOGFjWDZuQjVXZ0VtTVFzY09zS2htOTJWVFNwQUhpRUhDMzJ6dVdJV1dKU3lVbjUyMlFmeEtld2IyNEtWbTdyTU02TVNNQkZoOW1LQjlJLzB1c3B5enFHamxETzBNSUpyZFRVMEs1b2s3QzBXSEppdlVETjBuTUcrOUlyVWhvU2lpaHJOTG12S3pGd1Z6Ym4xV1BLdENTODg4UXdwWGFlL3VmbWk3K3laTFV4MU9FVXNsVFBGSk1CMUYxdVRQME1kclZmWklYYjZvdWxsSEpnRnFUYmFTYjlRU0JpZ2UyZHpmUm9EcDN2OUYvbi9WeUwxdzJxSWRvWWlrMlRNTERoMW9nTklPS3lCaXdMSDd5YXBUVzVQRjE4aElWUXNoMTltUVlmTnNwWnMzQm8vMjd0cG96VWVEd1VZNG5UN3dGNnhyVmVlWWRJaUl2L3pWaU1tbm1BbENUZFFPNW9uU0J4bENnb3IxeVptTHlnTy9Od1dmWXJFOWhacG9ZdXd5WXFtODhRd25IdXZ6Z0IycENGVyIsIm1hYyI6IjZlNWY4MThhNTVmZjI4MGI4NWI3NWRmYzFhMmUzMGRhN2Q3NTZjNDgwYmVlNjI1YWM0OWQ3NDZhOWUxYmI1NWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+