+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Обнинский суд вынес приговор аферистке, обокравшей пенсионеров на 1,1 миллиона рублей
Обнинск

Обнинский суд вынес приговор аферистке, обокравшей пенсионеров на 1,1 миллиона рублей

Дарья Джуманова
28.07, 10:15
0 474
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

38-летняя жительница Хабаровского края в 2023–2024 годах обманом похищала деньги у пожилых людей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 25 июля.

Женщина и её сообщники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками ПФР и предлагали бесплатные продукты и обмен старых купюр на новые. Проникая в дома, они похищали у жертв деньги.

В одном из случаев мошенница провела ритуал снятия порчи, подменив ценности потерпевшей на пустой свёрток.

Общий ущерб составил 1 191 655 рублей.

Суд приговорил виновницу к 6 годам колонии общего режима.

Новости по тегу
мошенник
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllHUEIvckIxU3NtQXFjMmMzdnVJa3c9PSIsInZhbHVlIjoiN0N4a0NxeElubkVjd1g3TmhWNTZDYVlheUlmNm9oZytxZFdDQlI1QUYxNms3ekk1UlFCRzNmNktNK0gvZWF1K1F2T0xCZU8wdFFDSjNPZ0NKNkZ2MVVTMHRZTVEyWjFrUGxuVGtMeUk0cWZTa0UzSk56U0dqaTlCUjRIb1JPb254TTR4amlwV0xLYk16UjBldmZBZ1kySG9nVDdZZVBJclgrWVZlR0hoTkFOcm9rMng0cE1zNFl5YlBJZzZMYVE4YlM5SnNrdlI5bkpMYzJ2U1AyUVhRUjJmWEtRSlpFbmVBOWZEdjBteXRTRHFrSldVb2t6Qnl1dGNqSS9ZbW5WaWFwS2FDYWozNFNnN0UxaEt1RU45Mmc3OUJHL2w3NGhtQmpYRFcyRXYzTlVUSlZheFhUR1VrdkF2SkVhNVdCSDd2Myt2ZXNSVGlXUlNGdUpvZ0NxQWJQbkljTC8vemNDNjJIS283TzdlZ20ydjAxV2pVNm5pZ0NVZ0Z0UURKY1RBK3dHYVBQSDZ2VE00MEgzTzFyb0ZwQ1c4NjNrWDc0SWIwRUhsYWJNRzdRTTRyUlkrN2RtdGp3VUMyNVRseVZ4ZCIsIm1hYyI6Ijg5MWY0NGVlZTEyYTYwOTliNDQyZDM2YmFlOTYwZjE0NDkwZTJjYjNkZmFmYzFhOWI0ZTNkN2RhMzhmMmRkMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJiSDdZeHp4cldTQ3JXZ2JHR3hqSWc9PSIsInZhbHVlIjoiVFBtU1FSSGtzTXBMU0dKYUVOTFVzbVJObmtvVzBBUThWbEt5OWxuS0NCY1NyUnU5V3RBb21VNkFHVE5iaGJ1d3NtdVZWdkhNczlrT3FTbm9EVUtoZEhtYXFQSnh1Rmd6RC9ZMTUyZkJuQzN3R3dVTit5MW5EMnQzdENqMTdVdHhIVm9HOE5PbnI3bkxuSWJNTHYvZDd5S1VSUkpFeUQ0NmQvRm02am5ZMFI3Yjh5WXRKcGlYL2o2RjcwMkJxM3YrRGs4dG0vWW40Q2Q4d1pTMUVFenJzN1R2TUhDZjlKMm1TbGk1R3Q3b3A2Um95RFhyQXloQUlIR3JHay9CZ3M5T0c2TlNaVHZCR0tDTkk3cmJWMVhWOVlyOHd1SUUxa3VsckltdjFNSzFndG13bG5RbXdQWTkwVnVVdFdTc0w0bXV3Nkd0WHFxVnoxTkhwS3djT3hvVGtiSlE0YkhBK1lxeERTZ1BGOTRyVVhKRTIzTldaZkw0clNkZTdmYlNTMHRveFVHNkJRdjBIenJQMURuZVpRaXZCczJaNzJVRHZ1NW84MDJzWWgwRVZlZERuMXJBRENsK0xSZUJaVklCcjN5OUhXdnZMMS9hMXE2L3RobmNKdVNXb00vd0llYW1ndDhibjhBSERYdGVhZFdtaFg0Y1BWRVdyUjdoV3pWSlZJSFkxZzJOempJc0kzQ0QvL1Zqc3pwd2RjR1lzUkVyRi9wa3Q1Qmp4SjdBSTJESlFQY05FMHB4Y2xHbTlkbXd0cmVWUk9NOERYR3JCVnQ3cjRoemxEbTZBby9sejdDeGs5dCttbDB4dVlSaWtWcUVJaGRmcEZ0d3IyYUQ2Y0tBZ0RwaiIsIm1hYyI6ImJhYWY1MmM0NTA5OWMxYjA5YjE5ODBmOTM4YWJmYTM4OGY3NjMwNjRkZDA2OTFhOTc5YjFiZWE3ZDYzYjg3NjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+