Обнинский суд вынес приговор аферистке, обокравшей пенсионеров на 1,1 миллиона рублей
38-летняя жительница Хабаровского края в 2023–2024 годах обманом похищала деньги у пожилых людей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 25 июля.
Женщина и её сообщники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками ПФР и предлагали бесплатные продукты и обмен старых купюр на новые. Проникая в дома, они похищали у жертв деньги.
В одном из случаев мошенница провела ритуал снятия порчи, подменив ценности потерпевшей на пустой свёрток.
Общий ущерб составил 1 191 655 рублей.
Суд приговорил виновницу к 6 годам колонии общего режима.