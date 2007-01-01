Обнинский суд вынес приговор аферистке, обокравшей пенсионеров на 1,1 миллиона рублей

38-летняя жительница Хабаровского края в 2023–2024 годах обманом похищала деньги у пожилых людей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 25 июля.

Женщина и её сообщники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками ПФР и предлагали бесплатные продукты и обмен старых купюр на новые. Проникая в дома, они похищали у жертв деньги.

В одном из случаев мошенница провела ритуал снятия порчи, подменив ценности потерпевшей на пустой свёрток.

Общий ущерб составил 1 191 655 рублей.

Суд приговорил виновницу к 6 годам колонии общего режима.