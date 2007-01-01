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В Обнинске сегодня торжественно отмечают День ВМФ

В воскресенье, 27 июля на улицах наукограда много военных в красивой морской форме.
Владимир Андреев
27.07, 12:15
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И хотя Обнинск не стоит на берегу моря, здесь уже около 70 лет готовят кадры для моряков-подводников. В городе расположен Учебный центр Военно-Морского Флота.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что День ВМФ для него – особый праздник.

- Североморск, флотская служба навсегда останутся в памяти, написал Владислав Шапша на своей странице в соцсети. - Горжусь причастностью к военно-морскому братству. Товарищи военнослужащие! Спасибо за отвагу, мужество, верность долгу, России и Андреевскому флагу.

 

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