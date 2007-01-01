Обнинск возвращается к нормальной жизни после вчерашнего тропического ливня

В субботу, 26 июля за час на Обнинск вылилась десятидневная норма осадков.

Из-за ливня пришлось отменить ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню города. В частности, так и не состоялась праздничная программа в Белкинском парке.

В администрации Обнинска сообщают, что для того, чтобы вода ушла нужно время, ливневки города не способны одномоментно принять такой объем осадков.

К утру воскресенья практически во всех местах сильного затопления воды не осталось.

- Все зоны подтопления уже практически без воды, - заявили в администрации города.