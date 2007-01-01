Шапша пробежал 7 километров на обнинском марафоне
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в субботу, 26 июля, принял участие в забеге ко Дню города.
На марафон вышло около 3000 любителей бега из 40 регионов России.
- Самый дальний по расстоянию, но очень близкий по духу - Хабаровский край. С нами сегодня наш добрый друг, губернатор региона Дмитрий Демешин и его коллеги. Дмитрия Викторовича много связывает с Калужской областью, - отметил Шапша. - Вновь нас поддерживает футболист, ультрамарафонец Алексей Смертин. Здорово, что очень много семей с детьми, трудовых коллективов.
Губернатор поблагодарил всех любителей бега за преданность активному образу жизни