Обнинцы успешно играют на чемпионате России по пляжному волейболу

Очередной этап турнира проходит в Барнауле.

С третьего места в мужском турнире в 1/8 финала пробился спортсмен волейбольного клуба «Обнинск» Кирилл Ельников. Он выступает с Дмитрием Ермаковым («Динамо» Анапа). В случае успеха в субботнем утреннем матче молодых парней ожидает игра с кубинцами.

Также из группы вышла юная представительница «Обнинска» Екатерина Федотова. 15-летняя спортсменка в Барнауле выступает с Елизаветой Лудковой из калининградского «Локомотива».