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Обнинск

Улицы Обнинска перекроют на время марафона

Дмитрий Ивьев
25.07, 18:00
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Спортивные соревнования состоятся в субботу, 26 июля, в рамках празднования Дня города.

С 1:00 до 6:00 ограничат движения транспорта на улицах, прилегающих к площади по улице Лейпунского.

С 8:30 до 17:00 – закроют движения транспорта на участках улиц Жукова, Победы, Курчатова, Ленина, задействованных в маршруте Атомного марафона

- Приносим извинения за временные неудобства. Просим жителей города планировать свои маршруты на личном и общественном транспорте с учетом ограничений, - говорится в комментарии администрации города.

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