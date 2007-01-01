Улицы Обнинска перекроют на время марафона
Спортивные соревнования состоятся в субботу, 26 июля, в рамках празднования Дня города.
С 1:00 до 6:00 ограничат движения транспорта на улицах, прилегающих к площади по улице Лейпунского.
С 8:30 до 17:00 – закроют движения транспорта на участках улиц Жукова, Победы, Курчатова, Ленина, задействованных в маршруте Атомного марафона
- Приносим извинения за временные неудобства. Просим жителей города планировать свои маршруты на личном и общественном транспорте с учетом ограничений, - говорится в комментарии администрации города.