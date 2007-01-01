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Обнинск

Известный шахматист Сергей Карякин приедет в Обнинск

Дарья Джуманова
25.07, 12:18
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В Калужской области готовятся к масштабному событию – Всероссийскому шахматному фестивалю. Об этом сообщили в региональном правительстве в пятницу, 25 июля.

Одним из главных гостей мероприятия станет выдающийся российский шахматист, гроссмейстер, обладатель рекорда Гиннесса, мастер спорта России, чемпион мира и Европы в различных категориях, вице-чемпион мира 2016 года — Сергей Карякин.

Шахматный спорт в Калужской области активно развивается: в регионе уже работают специализированные клубы, где проводятся тренировки и соревнования. Приезд Карякина – отличная возможность для местных шахматистов пообщаться с чемпионом, перенять опыт и, возможно, сыграть с ним партию.

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