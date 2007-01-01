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Обнинск

В Обнинске ремонтируют школу №3

Дмитрий Ивьев
25.07, 11:40
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О ходе работ в пятницу, 25 июля, рассказал и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

- На данный момент завершается монтаж кровли, уже сделана стяжка стен на втором и третьем этажах, - пояснил он. - Ведутся работы по отделке потолков и установке освещения. В кабинетах уже покрашены стены, скоро установят новые двери. Обновлен спортзал, что создаст комфортные условия для занятий спортом. На первом этаже продолжаются работы по укладке плитки и штукатурке стен. Кроме того, преображаются пищеблок и столовая.

Полностью завершены работы по гидроизоляции.

Ремонт проводится по региональной программе в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

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