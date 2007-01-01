В Калужской области возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы в реке Протва

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту гибели рыбы в июне 2025 года. Об этом сообщило ведомство в пятницу, 25 июля.

Инцидент произошел у деревень Новомихайловское и Кривское Боровского района. В воде обнаружили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ из-за сброса неочищенных сточных вод. Более 5 тысяч рыб погибло, а экологический ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении вод.