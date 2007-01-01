+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново разгрузили привокзальную площадь
Обнинск

В Балабаново разгрузили привокзальную площадь

Дмитрий Ивьев
25.07, 08:44
0 430
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

У железнодорожного перехода появилось освещение на парковке, сообщили 24 июля в администрации города.

Это часть плана по упорядочению движения: власти хотят освободить площадь на ул. 50 лет Октября от машин, улучшить пешеходную безопасность и обеспечить беспрепятственный проезд автобусов.

- Проект, начатый в мае, завершён. На этой неделе его проверили представители администрации, депутаты и перевозчики, - заявили в администрации. - Работы выполнены качественно, в дальнейшем еще планируется установить камеры наблюдения и, возможно, расширить парковку за счёт благоустройства обочины.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlI4cXdrMkVlQXdJbGFYN0UxUDd5cnc9PSIsInZhbHVlIjoiTEJUVVpKR3FQMU9OUTRlM0N3VWYrbWlpU0Q2TG5ER2twRDZqL0ljUXc3dmhtcGpta1h3Zm1FNHprS1BBQUJWZ1R5NmRWaTFqRWc5M0lzbmVrR2J2ZXVvUFR1U2ZEK0V3cURyRXJjRklKQUVLUkhkNmhjNWNsc1c2S3luT3dXUkVZRTdlZEZVNWdUMnpzMHMxL01vdkZjYXRrN3lSdGNXVHFiWTZOaVpaRWkrMUJLdmhFTi9tcVV2ZjIrTHFUbGE2d0ZvbXRMWFpIVVhQSXBZMEZyY3ljenZUd2w4L21yTWlLd3l6d3JlV2VUNjdyeHgyS0Rheng4S2FEcFM4SzhOVyt4L1lFRjFSK0RNaEZ1cXFQK3JlWVVjc2FQQ1lJdHRQcUxvMmZJYzhyN2pqMUNVREo2Y0tCazJBaVlIT2wvUjl6Yk9IQUt5WG05OVVvdldIbFkxMGh5K3lxRklaNTlBcFY2VjJGTStaSS90MHRLZ2NlL1lTVktKTFltWkx4S3hSQWxLaE1TdDZ2ODZnQm4rRlhCL052MUw3S1laTGpuR2lQZ1piUDJmMEJob1B2RlNSY2xyUVhrN01tQWhHQkRuYyIsIm1hYyI6ImQyYzk3YTdhN2EwODVlNzMyODQzZjBmMjAyMzBmYThjZjEyYzExMTk3MjQ4MDJlOTNmZjllNmY2NjE3NDVmNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhLVElSbGt4d3pLY1VqNDdOZTROdVE9PSIsInZhbHVlIjoiUVlBa215bGsyRy8zRm0vcTNHS1IxUEJrTHc1VzhxWUc1U0kvNXJYZEJYdmlkTzBSZTRhalk3N2JTOEZpRjVCUmZrRGJ4THdJOHVpQnJTOE5sVk93dmNwQVhKb2pLWTF2UGFaaG1YMjBrb0gydWljYXRoMVlIa04rUGNuVGtQYWpJLzR3OGpsdkVDVGFiZkJMcDk2eHh5YjZzUFRmN0RFM2NFUGRvR2licXF5S0V6R0hDbWtpandBWEhtUGMvWGpmaFFwWC9OR1dKejJpcXkyaEZ3WmduY3I1RVU1cmhDSStjZjd0Ti94dmhYVTlyV1Bqc3cwbjI2WTYzSkVQcTBYRjZnRGsvNGM5N1E1QldWdlZtc2NlUVNwbWtCcjJWV2hTcFFNcVFCMWhLcjAvZHJBalFyUm9kTVNwL25xRUsrOUk3bWNpeFpDK2Q0dGVBZm0xek9yUFFQWHRydlVvVHV5blVkZjFmTDhuV0k2b0NneTVGMG5DZzBJWHRoQktLUlNsTDg4dGg4d2h4OStmRE5nMFhFUXkwdWJpcnN6cGFtYmhGY0tWZkNvOHFPRXJiemVoK1hEVlFyYXZwUDBKOHJobnUyOEVmeS9GbGpCWU1DeWdxMlhyRkYzWCtaaDFFWTJERUJGcUlXeCtiMmVFNnlkT2JsOVEwd1FtOWNNaDFlVjlOQ2VlSlJtYm9ONXoxU2tldWZ2enRReEorTzEwcksvdUpPUElaZG5WSUl6Q0t4QklLVVJCZHlENktOaXFnYys3MGtjSGRJeDh5bXBpOUFLay8vWkg4YlJxNE15SGhOSEJpaGZReW9qdFV2ZFpqeFlmTnVlTlBDcFRPVkxWQUN5UyIsIm1hYyI6IjM2YjNhOTdmNGMwNjE1N2Q0ODc3YTUxZDQ3YWE0NjIwMDg2NGM0YzkzNDcyZTkxOGUwMDMwNWVkM2JkZWFmZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+