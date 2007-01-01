В Балабаново разгрузили привокзальную площадь

У железнодорожного перехода появилось освещение на парковке, сообщили 24 июля в администрации города.

Это часть плана по упорядочению движения: власти хотят освободить площадь на ул. 50 лет Октября от машин, улучшить пешеходную безопасность и обеспечить беспрепятственный проезд автобусов.

- Проект, начатый в мае, завершён. На этой неделе его проверили представители администрации, депутаты и перевозчики, - заявили в администрации. - Работы выполнены качественно, в дальнейшем еще планируется установить камеры наблюдения и, возможно, расширить парковку за счёт благоустройства обочины.