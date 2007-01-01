В Обнинске отремонтируют лежачих полицейских

В четверг, 24 июля, их состояние проверила комиссия по контролю за содержанием автомобильных дорог.

Осмотрены улицы Курчатова, Королева, Гурьянова, Звёздная, Энгельса и проспект Ленина.

- В городе очень высокий автомобильный трафик, - отметили в городском Собрании. - К сожалению, из-за этого ИДН довольно быстро приходят в негодность. МАУ «Благоустройство» регулярно проводит работу по их восстановлению. Сегодня в планах - отремонтировать «лежачие полицейские» на улице Курчатова, где отсутствует несколько секций.

Также на контроле комиссии ливнеприёмный колодец на улице Гурьянова, который недавно был отремонтирован и очищен. В этот раз обошлось без серьезных замечаний.