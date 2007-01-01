В Обнинске укладывают плитку в сквере на улице Жолио-Кюри
О ходе работ в четверг, 24 июля, сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
- Идет укладка плитки, завезен грунт для клумб, ожидаем поставку лавок и урн. Обсудили монтаж электрики для освещения территории, - отметил он.
Кроме того, по проекту «Наукоградские маршруты» готовится подача документов на экспертизу.
- Реализация этих проектов стала возможной благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», - отметил Лежнин.