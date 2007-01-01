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Обнинск

В Обнинске укладывают плитку в сквере на улице Жолио-Кюри

Дмитрий Ивьев
24.07, 13:55
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О ходе работ в четверг, 24 июля, сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

- Идет укладка плитки, завезен грунт для клумб, ожидаем поставку лавок и урн. Обсудили монтаж электрики для освещения территории, - отметил он.

Кроме того, по проекту «Наукоградские маршруты» готовится подача документов на экспертизу.

- Реализация этих проектов стала возможной благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», - отметил Лежнин.

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