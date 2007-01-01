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Обнинск

Над Обнинском подняли флаг Военно-Морского Флота

Дмитрий Ивьев
24.07, 12:30
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В преддверии Дня ВМФ на флагшток обнинской метеомачты вновь поднят исторический символ российского Военно-Морского Флота - Андреевский флаг. В четверг, 24 июля, об этом сообщили в городском Собрании.

Впервые флаг Военно-Морского Флота был поднят на Федоровскую вышку в 2016 году в честь шестидесятой годовщины со дня основания Учебного центра ВМФ. Тогда этот факт был зафиксирован в «Книге рекордов России», Федоровская вышка стала самым высоким искусственным сооружением, на которое был поднят Андреевский флаг.

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