Над Обнинском подняли флаг Военно-Морского Флота

В преддверии Дня ВМФ на флагшток обнинской метеомачты вновь поднят исторический символ российского Военно-Морского Флота - Андреевский флаг. В четверг, 24 июля, об этом сообщили в городском Собрании.

Впервые флаг Военно-Морского Флота был поднят на Федоровскую вышку в 2016 году в честь шестидесятой годовщины со дня основания Учебного центра ВМФ. Тогда этот факт был зафиксирован в «Книге рекордов России», Федоровская вышка стала самым высоким искусственным сооружением, на которое был поднят Андреевский флаг.