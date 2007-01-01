Обнинск празднует 69-летие

24 июля 1956 года Обнинску официально присвоили статус города. Исполняющий обязанности главы городской администрации Вячеслав Лежнин разместил поздравление, в котором отметил выдающуюся роль Обнинска как города, подарившего миру Первую атомную электростанцию и ставшего первым наукоградом России. Именно здесь рождаются научные открытия и воплощаются в жизнь смелые идеи.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес всех жителей Обнинска: ученых, работников предприятий, педагогов, врачей, деятелей культуры, волонтеров, студентов и молодых специалистов. Благодаря их труду и таланту город с каждым годом становится более комфортным и современным.

По мнению Вячеслава Лежнина, День города – это отличный повод не только гордиться богатой историей Обнинска, но и заглянуть в будущее, наполненное новыми возможностями и перспективами.