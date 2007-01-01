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Обнинск

В Обнинске завершают раскопки на улице Энгельса

Дмитрий Ивьев
23.07, 16:45
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Там подходит к концу реконструкция теплосетей.

Напомним, работы в районе домов 6-8 ведутся в рамках инвестиционной программы.

- Мы меняем трубы диаметром 400 мм на трубы диаметром 500 мм, - пояснили в среду, 23 июля в филиале РИР.

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