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Обнинск

В Обнинске готовятся к отопительному сезону

Дмитрий Ивьев
23.07, 14:23
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РИР продолжает ремонтные работы на городских теплосетях.

Об этом в среду, 23 июля, сообщил и.о. главы администрации наукограда Вячеслав Лежнин.

- На данный момент заменено более 1600 метров теплосетей в двухтрубном исчислении, - отметил чиновник.

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